Yasmín Hurtado Ordóñez, secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva, murió tras tener un accidente de tránsito registrado en zona rural del municipio de La Vega, en el sector conocido como El Volador, vereda La Betulia, Cauca.

De acuerdo con los reportes iniciales, en el vehículo también viajaban cuatro personas más, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro vial. Hurtado, quien era abogada de profesión y contaba con una amplia trayectoria en el servicio público, se había desempeñado como inspectora de Policía, funcionaria de la Gobernación del Cauca y en dos periodos como secretaria de Planeación de Popayán.

Yasmín Hurtado fue una luz que brillaba con humildad y compromiso, alguien que buscaba siempre el bien común, que caminaba los barrios con los sueños de nuestra gente.



Yasmín Hurtado fue una luz que brillaba con humildad y compromiso, alguien que buscaba siempre el bien común, que caminaba los barrios con los sueños de nuestra gente.

Hoy la ciudad está de duelo. Su voz, su risa, su entrega permanecen en el espíritu de una ciudad por la cual…

Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, expresó su tristeza por la muerte de la funcionaria. “Popayán pierde una mujer comprometida y visionaria. Su trabajo quedará reflejado en cada proyecto que impulsó para el bienestar de la ciudad”, manifestó.

Asimismo, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, destacó su compromiso y vocación de servicio: “Yasmín fue una mujer íntegra, siempre dispuesta a trabajar por el desarrollo del Cauca y su gente”.

🏛️ | El Senado de la República, en cabeza de su presidente @Lidiosenado, lamenta profundamente el fallecimiento de la esposa del senador @ferneysilvaid.



El Senado de la República, en cabeza de su presidente, lamenta profundamente el fallecimiento de la esposa del senador.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos al senador y a su familia en este momento de dolor.

Hurtado era además esposa del senador Ferney Silva, quien no se ha pronunciado públicamente tras el lamentable hecho.