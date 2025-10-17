Yasmín Hurtado Ordóñez, secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva, murió tras tener un accidente de tránsito registrado en zona rural del municipio de La Vega, en el sector conocido como El Volador, vereda La Betulia, Cauca.
Los detalles del millonario contrato que el Gobierno alista con Saab por los aviones Gripen
Nuevo decreto del Gobierno bajaría las tarifas de energía en el país
Procuraduría explica por qué demandó el contrato con Portugal para producción de pasaportes
De acuerdo con los reportes iniciales, en el vehículo también viajaban cuatro personas más, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.
Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro vial. Hurtado, quien era abogada de profesión y contaba con una amplia trayectoria en el servicio público, se había desempeñado como inspectora de Policía, funcionaria de la Gobernación del Cauca y en dos periodos como secretaria de Planeación de Popayán.
Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, expresó su tristeza por la muerte de la funcionaria. “Popayán pierde una mujer comprometida y visionaria. Su trabajo quedará reflejado en cada proyecto que impulsó para el bienestar de la ciudad”, manifestó.
Asimismo, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, destacó su compromiso y vocación de servicio: “Yasmín fue una mujer íntegra, siempre dispuesta a trabajar por el desarrollo del Cauca y su gente”.
Hurtado era además esposa del senador Ferney Silva, quien no se ha pronunciado públicamente tras el lamentable hecho.