El Ministerio de Minas y Energía expidió un nuevo decreto con el que busca disminuir las tarifas de energía en Colombia, ordenando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que establezca mecanismos para que las empresas generadoras firmen contratos a largo plazo, por al menos, el 95% de su producción.

La cartera aseguró que de esta manera se reduciría a las empresas distribuidoras la dependencia a la compra de energía en bolsa, donde los precios fluctúan constantemente; sin embargo, el impacto de la medida podría ser limitado, ya que ‘amarraría’ a los generadores.

Asimismo, el Gobierno nacional señaló que al garantizar al sector distribuidor la posibilidad de que tengan la mayoría de la energía contratada a largo plazo, las tarifas para los usuarios serían más baratas y estables, debido a que habría un importante cambio en la manera de negociar la compra de esta energía generada.

Cabe señalar que normalmente solo se vende a través de estos contratos a largo plazo entre un 60% y 70% de la energía, y con la nueva ley sería prácticamente la totalidad.

Hasta la actualidad, el resto del porcentaje quedaba expuesto a las fluctuaciones y los sobreprecios del mercado en bolsa.