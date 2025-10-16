Por el inicio de obras a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), en el puente Simón Bolívar, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dio a conocer la programación de los cierres parciales que realizará en diferentes tramos en la calle 30, del 17 de octubre al 17 de diciembre, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entidad informó que durante el tiempo en que se estén desarrollando las obras de rehabilitación vial, el tránsito vehicular continuará circulando por los carriles habilitados de la calle 30. Sin embargo, se utilizará un solo carril por fase de obra, lo que podría generar variaciones en la fluidez del tráfico.

El cierre estará debidamente señalizado y se contará con la presencia de auxiliares de tránsito para facilitar la movilidad.

Para seguridad de los transeúntes, la Secretaría habilitará senderos peatonales demarcados y señalizados.

Finalmente, las autoridades les piden a los ciudadanos estar atentos a las indicaciones de las señales y de los auxiliares de tránsito para facilitar el desarrollo de los trabajos.