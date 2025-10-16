El Ministerio de Defensa, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar, identificar y capturar a personas o redes criminales que estén utilizando drones con fines delictivos o terroristas.
La medida busca frenar el uso de estas aeronaves no tripuladas en ataques contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado.
“El uso de esta tecnología para actividades criminales representa una amenaza directa a la vida, la integridad ciudadana y la seguridad nacional”, manifestaron.
Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que Colombia cuenta actualmente con una política integral de control y regulación de drones, en la que participan la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y las autoridades judiciales.
De acuerdo con el alto funcionario, estas aeronaves están siendo empleadas principalmente por estructuras criminales para realizar ataques mediante el lanzamiento de artefactos explosivos contra unidades militares y de Policía.
“Estas aeronaves no tripuladas vienes siendo empleadas, principalmente por estructuras criminales de para adelantar acciones terroristas, mediante el lanzamiento de artefactos explosivos en contra de unidades y bases militares y de Policía”, señaló y añadió que “el dispositivo tecnológico puede estar al servicio del crimen. Quien use o comercialice drones con fines ilegales enfrentará la justicia y la acción legítima del Estado.”