Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un profesor señalado de haber agredido sexualmente a una estudiante de nueve años de edad en las instalaciones de un colegio en el municipio de Chía, Cundinamarca.

El togado acogió el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación contra el docente, quien fue imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargo al que no se allanó.

El fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca que investigó el caso indicó en las audiencias que el docente cometió el abuso el 4 de octubre de 2024.

El repudiable episodio ocurrió -según el ente acusador- en un colegio ubicado zona rural del municipio de Chía, donde el procesado dictaba clases extracurriculares.

De acuerdo con el fiscal, el docente aprovechó su posición “para acercarse a la menor de edad y ganarse su confianza”.

Ese 4 de octubre, el procesado habría llevado a la niña de nueve años a la bodega donde se guardaban los elementos deportivos y le realizó tocamientos, según el relato de la Fiscalía.

Tras conocerse el caso, la Policía Nacional hizo efectica una orden de captura contra el señalado en el barrio Patio Bonito en Bogotá.