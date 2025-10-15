La muerte, en extrañas circunstancias, de tres miembros de una misma familia, al interior de un hotel en San Andrés, ha conmocionado al país entero, y con el pasar de los meses se conocen más detalles y nuevas hipótesis del caso.

La tragedia ocurrió el pasado 11 de julio, cuando una pareja, procedente de Bogotá, viajó junto a su hijo menor de edad hacia las islas de San Andrés para disfrutar de unos días de vacaciones, sin embargo, fueron hallados sin vida en la habitación del Hotel Portobelo Convention.

Las víctimas fueron identificadas como Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Martínez Canro, de 4 años.

Aunque el reporte de Medicina Legal determinó que el fallecimiento de estas personas fue por anoxia, causada por inhalación de fosfina, las autoridades continúan las investigaciones para determinar cómo llegó el gas hasta la habitación en la que se hospedaban.

Por su parte, Orlando Canro, padre de Viviana Canro, cuestionó la versión sobre dicha fumigación en un cuarto diferente al que se encontraban sus familiares, asegurando que el establecimiento “quiere lavarse las manos” tras la tragedia.

“La hipótesis de ellos es que fue la fumigación, que la echaron en el cuarto 405 y pasó al 404, que fue eso. Pero a mí no me llena eso", añadió el padre de una de las víctimas, en entrevista con el programa En Aguas Profundas, de Noticias Caracol.

Por otro lado, de acuerdo con información revelada hace un tiempo por el programa Séptimo Día, las autoridades encontraron que en realidad se habrían utilizado otros químicos adicionales al insecticida reportado por el técnico encargado de la fumigación.

Según la hipótesis de la empresa Livingston & Company E.U., esta llevó a cabo una fumigación el día 10 de julio, un día antes de la muerte de la familia, en la habitación 405, es decir, al lado de donde se hospedaba la familia Canro, debido a la presencia de chinches.

No obstante, Orlando Canro pide que se investiguen a fondo los hechos, y aseguró que no confía en la versión de que el químico llegó a la habitación por medio de la fumigación, sino que el aire acondicionado fue el causante de la muerte de su hija, yerno y nieto.

“Yo siempre he dicho que le hecho la culpa al aire acondicionado porque recircula un gas carbono. De pronto en el mismo mantenimiento que le están haciendo a ese hotel no lo están haciendo bien o eso, pero para mí fue eso", añadió el hombre, en medio de la entrevista.