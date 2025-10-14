La excanciller Laura Sarabia asumió oficialmente este martes como Embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, durante una ceremonia presidida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.
Nacida en Bogotá, Sarabia es internacionalista y estratega política, con maestría en comunicación y estudios en la Universidad Militar Nueva Granada, el Externado de Colombia y la Escuela Superior de Guerra. Además, cuenta con una especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña.
Sarabia, nombrada oficialmente el 29 de septiembre por el presidente Gustavo Petro, encarna una generación de liderazgo audaz, preparado y profundamente humano. Su trayectoria combina la formación académica con su experiencia en gestión pública y relaciones políticas de alto nivel.
Durante su carrera ha ocupado cargos clave en el Estado colombiano, entre ellos Jefa de Gabinete del presidente Petro, Directora del DAPRE, Directora de Prosperidad Social y Ministra de Relaciones Exteriores, cargo que la convirtió en la canciller más joven del mundo.
Desde su nuevo cargo en Londres, Sarabia asumirá el desafío de fortalecer los lazos entre Colombia y el Reino Unido, promover la cooperación bilateral, incentivar la inversión y proyectar una imagen de país basado en la innovación, la sostenibilidad y la justicia social.
En el marco de su gestión, la embajadora impulsará programas de cooperación educativa orientados a la consecución de becas y oportunidades de formación para jóvenes colombianos, así como iniciativas culturales y deportivas que promuevan el talento nacional y fortalezcan la imagen de Colombia como el país de la belleza en el Reino Unido.
Trabajará también por visibilizar y acompañar a esos colombianos anónimos que, con su esfuerzo diario, sacan la cara por nuestro país en el exterior, y por exportar más talento colombiano al mundo, fortaleciendo los vínculos académicos, artísticos y deportivos que enaltecen el nombre de Colombia.
Laura Sarabia representa a una Colombia que mira al mundo con esperanza y convicción: una nación que quiere liderar con ideas, con inteligencia y con propósito.
En los próximos días, la embajadora presentará sus cartas credenciales ante Su Majestad el Rey Carlos III, formalizando su designación como representante de Colombia en el Reino Unido.