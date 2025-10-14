BOGOTÁ. La Presidencia y el Ministerio del Interior advirtieron al contralor Carlos Hernán Rodríguez; a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, y a la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, de que fue descubierto por la inteligencia estatal un plan criminal de grupos organizados mafiosos mexicanos y estadounidenses para perpetrar atentados violentos en su contra.

Por ello, el presidente Gustavo Petro ordenó redoblar los esquemas de protección de los involucrados.

Las amenazas tienen que ver con aparentes policías retirados que estarían moviendo este plan con apoyo de grupos criminales extranjeros para supuestamente desestabilizar al Ejecutivo y culpar al primer mandatario.

De acuerdo con fuentes citadas por la revista ‘Semana’, “la información fue entregada a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del director de la Policía, general Carlos Fernando Triana”, agregando que “se pidió mantener todo en total reserva porque se supone que están adelantando las investigaciones, no se han conocido mayores detalles”.

La Unidad Nacional de Protección, UNP, ante la alerta, incrementó los esquemas de cuidado de los tres funcionarios y la inteligencia de la Policía adelanta las investigaciones.