Un nuevo acto machista cobró la vida de una mujer en el barrio Santander, comuna 6 de Medellín, que fue asesinada por su expareja el pasado viernes 10 de octubre mientras dormía junto a su hijo de siete años.

Lea también: Fallece mujer que resultó herida tras atentado en Sabanalarga: habría sido víctima de extorsión

La víctima fue identificada por las autoridades como María Fernanda Agudelo quien solo seis días antes había tomado la determinación con quien luego se convertiría en su feminicida tras años de abusos y violencias.

De acuerdo con familiares de la joven de madre, de 26 años, su expareja, Carlos Mario Fernández Oquendo, se rehusaba a la idea de la ruptura de la relación por lo que una vez rompieron este la hostigaba y amenazaba a través de mensajes por WhatsApp.

Luego de esto, Agudelo habría denunciado penalmente al señalado victimario, de 45 años, por las agresiones de la fue blanco mientras mantuvo la relación con el hoy señalado agresor.

Lea también: José Carlos Navarro, el monteriano con el puntaje perfecto en las Pruebas Icfes

Sin embargo, todo terminó para María Fernanda el pasado viernes cuando su expareja irrumpió en su casa y no importándole que se encontraba con su hijo de 7 años le disparó en al menos tres ocasiones cegándole la vida de manera instantánea.

“Nos encontrábamos acostados. Él se montó por el balcón de una vecina, llegó a la pieza de ella, y escuchamos las detonaciones. Fueron cuatro. Cuando salimos a ver qué pasaba, nos lo encontramos de frente, pero él se nos voló”, narró Dorley Agudelo, tía de la joven víctima, a Noticia Caracol.

El presunto asesino una vez terminó con la vida de su expareja sentimental huyó en una motocicleta, según apuntó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que ya revisa las cámaras de seguridad de la zona para dar con su paradero.

Lea también: Riña entre reos de la Cárcel Distrital El Bosque dejó un muerto: víctima y agresor eran compañeros de celda

Lo más triste de este acto de intolerancia es que el niño fue testigo presencial del crimen de su madre pues se encontraba justo al lado, razón por la que su familia pide asistencia sicológica para que pueda sobrellevar el trauma que le causó este feminicidio.

“Ese niño lo vio todo. Estaba ahí, al lado de su mamá. No sabemos cómo va a superar esto”, relató uno de los allegados de la mujer al medio en mención.

Según sus familiares, la mujer venía siendo víctima de golpes recurrentes, de celos obsesivos y de amenazas constantes que no pararon incluso después de haber terminado la relación.

Lea también: Sicarios en moto asesinan a balazos a un hombre de 37 años en Los Almendros

“Ella era una buena chica, no merecía esto. Ya había dicho que él la maltrataba, pero nadie hizo nada”, lamentó Dorley.

De Carlos Mario no se sabe mucho, se dice que estaría vinculado a actividades ilícitas en la capital de Antioquia y se habría escapado en al menos cuatro ocasiones de la cárcel. La Policía ya inició las labores investigativas para lograr su captura.