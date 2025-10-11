El nombre de la empresa colombiana Frisby por estos días se encuentra en el ojo del huracán debido a la batalla jurídica que enfrenta ante la Unión Europea para defender sus derechos marcarios ante Frisby España.

La compañía explicó que en España interpusieron una demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y comisión de actos de Competencia Desleal, en contra de la sociedad Frisby España SL y el señor Charles Oupont. Esta demanda está acompañada por la solicitud de medidas cautelares en contra del hombre en mención “para que cese la afectación de nuestros derechos de Propiedad Intelectual”.

Y es que Frisby es una reconocida marca de origen pereirano fundada en 1977. En sus inicios surgió como una pizzería, pero evolucionó para convertirse en una de las empresas gastronómicas más emblemáticas a nivel nacional.

En medio del boom mediático que ha generado la empresa colombiana muchos se preguntan, ¿Cuánto ganan sus empleados?

De acuerdo a las recientes vacantes emitidas por Frisby, se conoció que ofrecen suelos por encima del salario mínimo legal. Vale mencionar, que los ingresos pueden cambiar dependiente del cargo, la región y la jornada laboral.

En la plataforma Computrabajo, se encuentran ofertas laborales activas para diferentes ciudades del país, con ingresos mensuales que oscilan entre $1.464.000 y $2.600.000.

Estas son algunas de las ofertas laborales:

• Auxiliar de cocina (Bogotá)

Suelo: $1.464.040

Los interesados deben apoyar en la preparación de alimentos, la limpieza y el orden del área. La jornada completa con turnos rotativos.

• Mesero o asesor de servicio (Manizales)

Sueldo: $1.468.000

Los postulados para este pueden deben desempeñar labores de atención al cliente, tomar pedidos y mantenimiento del ambiente en sala.

• Vigilante (Bogotá)

Sueldo: $2.400.000

Debe mantener el control de ingreso, supervisar las instalaciones y cumplir los protocolos de seguridad.

• Cajero supernumerario de restaurante (Armenia)

Sueldo: $2.600.000

Los interesados deberán realizar el manejo de caja y la atención al cliente en turnos rotativos.