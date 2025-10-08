Una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá resultó agredida por una ciudadana cuando atendía un caso de riña en en el suroccidente de la ciudad. La mujer, de 26 años, fue capturada y será presentada ante un juez de la República para que responda por varios delitos que le han sido imputados.

El hecho ocurrió en plena vía pública del barrio Laureles, en la localidad de Bosa, desde donde fue reportado a la Policía un caso de riña entre dos mujeres.

De acuerdo con las primeras versiones, uniformados del cuadrante fueron avisados por vecinos del sector sobre una fuerte pelea en plena calle que tenía aspecto de poder terminar en una tragedia.

Los policías, entre esos una patrullera, se dirigieron hasta la dirección informada por los denunciantes y efectivamente encontraron a dos mujeres en alto grado de exaltación protagonizando una riña.

La violenta escena estaba siendo observada por decenas de vecinos, algunos preocupados por el posible desenlace fatal de la pelea y otros simplemente interesados en conocer las razones del altercado.

Al hacer presencia en la vía que estaba siendo escenario de la riña, los uniformados intentaron calmar los ánimos con palabras, pero las mujeres estaban ‘encarnizadas’, por lo que tuvieron que hacer intervención física.

Fue entonces cuando la patrullera de la Policía intervino para separar a las ciudadanas que estaban golpeándose. Sin embargo, su labor se vio empañada por una agresión por parte de una de las mujeres.

Una de las protagonistas de la riña, en estado de embriaguez, le mordió un dedo de una mano a la patrullera, ocasionándole una grave lesión.

La uniformada fue trasladada a un centro médico cercano, donde luego de la valoración le indicaron que debían realizarle una intervención quirúrgica para evitar la pérdida del dedo.

Mientras que la agresora fue capturada en flagrancia e imputada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.