Un trágico suceso ocurrió el pasado lunes en el departamento de Cundinamarca. Una niña de cuatro años falleció al caer del décimo piso de un edificio en la localidad de Engativá, en la capital colombiana.

De acuerdo al reporte preliminar, la menor no se encontraba con sus padres y estaba sola en la vivienda, ubicada en un conjunto residencial, en la calle 112C, al occidente de Bogotá.

Tras el accidente, la niña fue llevada al Hospital de Engativá, donde galenos de turno intentaron todas las maniobras de reanimación, sin embargo falleció. La noticia tiene consternados a sus familiares y vecinos.

Habitantes del conjunto residencial, donde ocurrió la tragedia, realizaron una velatón en la noche del pasado lunes, en homenaje a la menor fallecida. Por su parte, la familia de la niña no ha dado declaraciones públicas a los medios sobre lo ocurrido.

Sin embargo, Citytv logró abordar a los padres de la menor, quienes aseguraron que la niña de 4 años estaba con su madre, pero la mujer había salido un momento por el desayuno, mientras la pequeña dormía, y cuando regreso al apartamento había ocurrido la tragedia.

Según el testimonio de la mamá, la niña se despertó cuando ella estaba ausente unos minutos, y justo en ese momento se habría presentado su caída. Las autoridades investigan los hechos y las circunstancias que llevaron al suceso, que hoy enluta a esta familia bogotana.

Asimismo, vecinos le indicaron al medio antes citado que la mujer siempre llevaba a su hija al colegio donde estudiaba, y la veían cumplir sus labores del día a día en completa normalidad y siempre entregada.

“La señora llevaba a la niña al colegio, uno la veía corriendo en el diario vivir, luchando por sus cosas”, narró Fernando Casas, residente del conjunto.

El hombre contó también a Citytv que: “Nos duele en el alma, hemos llorado en el local. Los vecinos han estado ahí llorando. Es muy doloroso, el conjunto está dolido, y consternado”.