Un trágico suceso ocurrió en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca. Una niña de cuatro años falleció al caer del décimo piso de un edificio en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Leer más: “En 28 años, esta es la primera vez que pasa esto; la comunidad pide justicia”: administrador del conjunto donde perpetraron el feminicidio

Por el momento las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar cómo ocurrió el suceso, que tiene consternados a los habitantes del sector.

De acuerdo al reporte preliminar, la menor no se encontraba con sus padres y estaba sola en la vivienda, ubicada en un conjunto residencial. Tras el accidente, la niña fue llevada al Hospital de Engativá, donde galenos de turno intentaron todas las maniobras de reanimación, sin embargo falleció.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el fatal incidente ocurrió este lunes 6 de octubre, alrededor de las 6:00 de la mañana, en un conjunto ubicado en la calle 112C, al occidente de Bogotá.

Por su parte, Citytv indicó que la madre de la menor se encontraba cuidándola en el apartamento, sin embargo, tuvo que salir por un momento y justo en ese instante ocurrió el trágico accidente.

Ver también: Capturan a agente de tránsito cuando pedía 400.000 pesos para no inmovilizar una motocicleta

La Secretaría de Salud informó que la menor fue ingresada al Hospital de Engativá, Subred Norte, a las 7:00 de la mañana, y el traslado se hizo en ambulancia del CRUE.

Asimismo, indicó que fue ingresada por urgencias “en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura. (…) El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable”.

Le sugerimos: Rescatan a un hombre que estaba secuestrado en Alameda del Río: hay dos capturados

La entidad indicó que tras declararse el fallecimiento de la niña, entregaron el informe a los familiares y realizan “acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”.