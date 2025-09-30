Nuevamente Frisby España desató polémica en Colombia al promocionar una malteada a base de Chocoramo, un famoso ponqué de naranja, cubierto de chocolate, que se ha convertido en una insignia gastronómica del país.

Recientemente, Frisby España, la cual enfrenta una batalla legal con la marca original colombiana, lanzó un nuevo producto llamado ‘Milkshake de Chocoramo. A través de su cuenta de Instagram, la empresa europea señalada por plagio, promocionó la bebida, la cual tendrá un costo de 3,90 euros, unos $17.700 pesos colombianos aproximadamente.

“Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… ahora en shake”, se lee en la publicación que no se salvó de las críticas de los internautas.

Frisby España S.L.

“Muy enamorado de Colombia o qué?”; “Vaya léase 100 años de seriedad mi Parcero”; “El que está armando esas polémicas, o tiene fascinación por Colombia, o en otra vida fue Colombiano y extraña estás tierras.”; “Deberían ser un poco más originales, con productos locales.”; “Los veo muy enamorados de nuestro país, los invito para que inviertan en nuestra economía nacional.”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Ante la avalancha de cuestionamientos en redes sociales a menos de 24 horas de haber hecho el anuncio oficial, Frisby España aclaró que “el nombre «Chocoramo» se utiliza aquí únicamente de forma descriptiva para señalar los ingredientes del milkshake, sin uso comercial de la marca de Ramo”.

Ante este nuevo anuncio de Frisby España, la empresa colombiana Productos Ramo S.A.S emitió un comunicado en el que aclaró a la opinión pública que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración con dicha empresa.

“Productos Ramo S.AS. informa a la opinión pública que, en días recientes, una marca de alimentos con sede en España ha difundido contenidos promocionales en los que se menciona el uso del Chocoramo como parte de una nueva propuesta gastronómica. Frente a esta situación, aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización.”, indica la empresa.

Asimismo, recordaron a sus consumidores que cualquier lanzamiento o asociación estratégica sería anunciada a través de sus canales oficiales.

“Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional.”, señala.

“Agradecemos profundamente el interés y cariño que nuestros consumidores expresan por nuestra marca y productos, esto nos motiva a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas.”, puntualiza el comunicado.