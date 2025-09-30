El pasado lunes 29 de septiembre, Liam Gael, un bebé de tan solo 11 meses falleció en un centro de estimulación temprana llamado Art Kids, ubicado en La Calera, Cundinamarca, denunciaron sus familiares.

Jonathan Rodríguez, familiar del pequeño Liam Gael, explicó a Noticas Caracol que la madre lo llevó como todos los días a las 7 de la mañana al centro, y cerca de las 10:30 de la mañana le informaban que el bebé estaba en un centro hospitalario.

Al llegar allá le informaron que el Liam Gael fue llevado en un vehículo particular por una profesora, y le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar pero ya se encontraba sin vida.

“Me dijeron que el niño había bronco aspirado, pero al revisarle la colita le vi sangre, popo con sangre. No me explico eso. No me dejan formular denuncias, y ellas están tranquilas, y la Policía tampoco hace nada”, narró para City Noticias, Mildred Narváez, madre del menor fallecido.

Luego, los familiares se acercaron hasta el centro infantil e indicaron que no había nadie para darles explicación de lo que le ocurrió al bebé. “Solamente entraron los familiares de las profesoras seguro dañando la evidencia”, dijo el familiar de Liam.

Asimismo, al pasar las horas se conoció que La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Liam Gael.

El ente investigador señaló que está a la espera del dictamen de Medicina Legal, el cual será clave. Asimismo, la secretaria de Educación de La Calera, Mayerly Moreno, dijo en una entrevista con Noticias Caracol que el bebé ingresó al hospital Divino Salvador alrededor de las 10:00 de la mañana.

City Noticias El pequeño Liam Gael de 11 meses murió en un centro de estimulación en La Calera, Cundinamarca

“Al ingresar no tenía signos vitales. Se le hizo toda la atención integral con medicina general y pediatría”, contó. Además, explicó que Art Kids no estaba avalado como jardín infantil ni institución educativa.

“Ellos tienen documentación registrada como establecimiento de comercio, no como institución educativa. Existe un vacío para los centros que atienden niños desde los 0 meses hasta los 4 años, porque ninguna entidad regula directamente este tipo de servicios”, precisó.

City Noticias Mildred Narváez, madre de Liam Gael, niño fallecido en Cundinamarca

Es decir, en el caso específico de la primera infancia, recordaron que la responsabilidad en Colombia recae directamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Hasta ahora, los familiares siguen denunciando falencias por parte de las autoridades con este caso porque precisan que la escena donde murió el bebé pudo ser manipulada y las cámaras de seguridad que había, las quitaron.

Durante la velatón que se le realizó al menor en la noche, varios padres contaron que habían reportado posibles malos tratos hacia algunos niños, pero las profesoras no sabían explicar.

Igualmente, describieron que el centro de estimulación había emitido un comunicado pero luego lo borraron. Estaba firmado por las directoras Jessica Andrea Peña y Erika Juliana Garzón, que también son las profesoras, y en este explicaban que al menor le prestaron los primeros auxilios.

City Noticias Velatón de Liam Gael en La Calera, Cundinamarca

“Prestar total colaboración a las autoridades competentes para lograr el pleno esclarecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se dieron estos trágicos hechos”, decía el comunicado.

Por ahora, los padres y familiares de Liam Gael exigen justicia por la muerte del menor.