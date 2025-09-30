El cuerpo sin vida de la docente y activista trans Victoria Strauss Travesti fue hallado en las últimas horas en zona rural de Medellín.

Esto luego de que la catedrática universitaria, politóloga y ex consejera de paz hubiese sido reportada como desaparecida.

El cadáver de la defensora de la comunidad Lgbtiq+ fue encontrado en el corregimiento de Santa Elena.

Las primeras versiones indican que fue vista por última vez con vida el pasado lunes en el barrio Villa Hermosa.

Las autoridades investigan las hipótesis de un suicidio o un homicidio.

En el reporte policial se lee que “al llegar la patrulla al lugar, ubicó en zona boscosa el cuerpo sin vida de una mujer trans, suspendida. Se coordina con funcionarios de Sijin para la inspección técnica a cadáver”.

La Fundación Sumapaz manifestó tras su muerte: “Victoria Strauss, reconocida profesora universitaria, lideresa y activista trans en Medellín fue hallada sin vida en Santa Elena. Era Defensora de derechos Lgbti y exconsejera de paz (2017-2019), su caso exige justicia”.

Y Corpades también expresó: “Con preocupación y fuerte rechazo denunciamos que la lideresa social y defensora de los derechos Lgbti, Victoria Strauss, fue hallada sin vida. Había sido reportada como desaparecida el día de hoy 29 de septiembre. Su muerte ha conmocionado a la comunidad. Se exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”.