Un juez de conocimiento condenó a una mujer a la pena de 33 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en el crimen de su hija de dos años en hechos ocurridos el 8 de agosto de 2020 en el municipio de Villa Garzón, en el departamento del Putumayo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, quien pertenecía a un resguardo indígena, donde aprovechó que su esposo había salido de cacería al campo y comenzó a jugar con la niña de dos años, cubriéndole la cabeza con una bolsa plástica, además, la obligó a ingerir licor.

Por esta acción, la menor de edad murió asfixiada y su madre la llevó a una habitación y la acostó en una colchoneta, después se fue a otro cuarto a descansar.

Luego de la muerte de la menor, el dictamen entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses reveló que la niña sufrió una insuficiencia respiratoria aguda y que su cuerpo presentaba primer grado de alcoholemia.

Debido a lo ocurrido, la madre deberá responder por el delito de homicidio agravado y deber pagar la pena impuesta en centro penitenciario.

