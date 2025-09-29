Dos mujeres murieron en un accidente de tránsito el pasado 26 de septiembre en el puente de San Mateo, sentido Villa del Rosario, Cúcuta.

Mayerly Bastos y Luisa Fernanda González iban a exceso de velocidad en su motocicleta y perdieron el control, chocando con contra la barrera protectora que hay en el sitio.

Después del impacto Bastos, la conductora cayó a más de siete metros de altura y quedó sobre una glorieta. Mientras que, Luisa Fernanda quedó herida y fue trasladada de emergencia al hospital, donde horas después falleció.

Las autoridades acordaron la zona del accidente en donde quedó la moto a unos 10 metros del lugar. Iniciaron las investigaciones y las primeras hipótesis son que las mujeres iban con exceso de velocidad o estaban en estado de embriaguez.

Mueren en accidente de tránsito en Cúcuta #Tragedi@ En un video grabado minutos antes del accidente, se escucha a un hombre decir 'Yo respondo por ellas' mientras Luisa Fernanda González y Mayerly Bastos, bajo los efectos del alcohol, se preparaban para salir en moto. La noche terminó en tragedi@, cuando las dos mujeres perdieron el control del la moto y fall3cieron. Publicada por Cúcuta Informa en Viernes, 26 de septiembre de 2025

El medio local La Opinión señaló que las mujeres el día anterior habían estado departiendo con otros amigos y estaban tomando. Además, hay videos en donde los amigos le piden que no se vayan en ese estado.

“Yo me hago responsables de ellas, arranquen que yo me hago responsable”, expresó uno de los que estaba en el lugar, pues al parecer la moto era prestada. Minutos después, tuvieron el accidente.