Hombres armados instalaron un retén ilegal en la vía Panamericana, que comunica a los departamentos de Nariño y Cauca, e intimidaron a conductores y pasajeros que se movilizaban por el sector. Sobre este hecho, la general Susana Blanco, directora del Departamento de Tránsito y Transporte, indicó se trataba de miembros del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central.

Leer más: Mindefensa ofrece recompensa de $50 millones por responsables de retén ilegal en la vía Panamericana

Los sujetos, que portaban armas largas, realizaron el retén exactamente en el sector de La Fonda, jurisdicción del municipio de El Patía, departamento del Cauca.

“Ayer hubo una reunión de seguridad, fuimos convocados por el ministro de Defensa y las autoridades regionales para tratar la situación que se presentó este fin de semana. La información que se tiene está orientada a que sería el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central”, dijo Blanco.

No olvide leer: Eventual mesa de negociación entre alias Castor y Digno Palomino ya tiene el aval de Petro, reveló director de la DNI

Además, reveló que el conductor que había sido retenido, ya se encuentra en sus actividades normales e interpondrá una denuncia formal.

“El conductor fue detenido, pero ya se encuentra en sus actividades normales. Tuvimos contacto con él, con el fin de tomar las denuncias formales. Sin embargo, no se puede permitir que esas amenazas se vuelvan rutinas.”, dijo.

Por su parte, Blanco manifestó que las entre las medidas que se adoptaran será el incremento de la fuerza pública.

Lea también: Juliana López, modelo y futbolista condenada en China por tráfico de drogas, podría quedar libre

“Las medidas determinadas por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública es pedir a la ciudadanía general información que permita la identificación de los responsables; además del incremento de inteligencia en el sitio.”, agregó.

Además, resaltó que las autoridades se encuentran adelanta diligencias para individualizar a las personas que hacen parte de este grupo armado.

Lea además: Vicecanciller sale en defensa de Petro tras protesta en EE. UU. que le valió el retiro de la visa: “Fue parte de la Asamblea de la ONU”

Por estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos.

“Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, Cauca, he ordenado a @FuerzasMilCol @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad.”, escribió desde su cuenta de X.

“Se ofrece hasta 50 millones de pesos por INFORMACIÓN que permita IDENTIFICAR a los delincuentes.”, agregó.