El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con el paradero de las responsables de del retén ilegal instalado por hombres armados en la vía Panamericana, que comunica a los departamentos de Nariño y Cauca.

“Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, Cauca, he ordenado a @FuerzasMilCol @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad.”, escribió desde su cuenta de X.

“Se ofrece hasta 50 millones de pesos por INFORMACIÓN que permita IDENTIFICAR a los delincuentes.”, agregó.

La medida fue anunciada luego que se conociera una grabación en la que se ve a hombres armados intimidando a viajeros y conductores que transitaban por el sector.

De acuerdo con testigos, un conductor fue sacado de su vehículo y secuestrado por los sujetos fuertemente armados; además, se conoció que la mercancía que transportaba fue robada en la vía conocida como La Fonda, en el municipio de Patía.

Ante estos hechos, el ministro de Defensa indicó que unidades de las Fuerza Militares se encuentran en la zona para ubicar a los miembros de la estructura criminal.

“Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terroristas responsables de este cobarde hecho, así como para liberar a la víctima. No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas con su cobardía realicen esta clase de acciones criminales.”, indicó el jefe de cartera.

