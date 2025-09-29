Una tragedia ocurrió el pasado domingo 28 de septiembre en el departamento de Santander. Un turista murió por inmersión mientras se bañaba en el sitio turístico conocido como Las Gachas, ubicado en Guadalupe.

El reporte preliminar de las autoridades relata que el hombre, identificado como Yeiner Alexander Ochoa Vesga, un joven de 27 años, ingresó a una de las cavidades naturales que está reportada como prohibida.

Sus familiares y allegados empezaron a notar que no regresaba y con ayuda de otros turistas iniciaron esfuerzos por vaciar el pozo para tratar de ubicarlo. Minutos después, el cuerpo sin vida de Yeiner fue encontrado.

La Alcaldía de Guadalupe se pronunció por lo sucedido, lamentando el hecho y expresando condolencias a la familia. Confirmó que el joven ingresó a una zona que no está apta para actividades recreativas.

Al lugar arribaron miembros del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y del hospital Nuestra Serñoa de Guadalupe. Todos trabajaron en el rescate.

“Desde la alcaldía de Guadalupe expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento de dolor extendiendo nuestro apoyo institucional ante la lamentable pérdida, reiteramos a todos los visitantes que, aunque esos balnearios son un atractivo turístico de gran belleza natural es indispensable seguir las recomendaciones de los guías locales y de las autoridades competentes”, detalló la Alcaldía.