La crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia aumenta. En la mañana de este martes 30 de septiembre se conoció que la visa de Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad, también fue cancelada por el gobierno Trump.

Leer más: Estos son los funcionarios del Gobierno Petro sin visa: algunos renunciaron al documento y a otros se lo revocaron

“Soy otra más de las personas del gabinete ministerial de Colombia a quien le fue cancelada la visa para viajar a los Estados Unidos. Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro @gustavopetrourrego ante la ONU. Lero, lero!”, escribió desde su cuenta en Instagram.

Florián se suma a la lista de funcionarios del gobierno Petro a los que le fue cancelado el documento que permite el ingreso al país norteamericano. Hasta el momento, los miembros del gabinete sin visa son: los ministros de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, de Hacienda y Crédito, Germán Ávila.

Le puede interesar: Gobierno de Estados Unidos también le canceló la visa a Angie Rodríguez, directora del Dapre

Ávila confirmó este lunes, a través de las redes sociales de la cartera, que renunció al documento de ingreso a territorio norteamericano, en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien la Casa Blanca le anuló el documento por instar a soldados de ese país “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, en medio de una manifestación pro-palestina en Nueva York.

“En solidaridad con el presidente @petrogustavo y por la agresión de que fue objeto por parte del gobierno de los EE. UU. he decidido renunciar al uso de la Visa. Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa”, añadió el ministro de Hacienda.

Lea también: Petro afirma que Trump merece ir a la cárcel si sigue apoyando el “genocidio” en Gaza

En el caso de Palma, la visa le fue cancelada por parte del Gobierno de Estados Unidos. El funcionario lo anunció a través de su cuenta, y manifestó: “Gaza bien vale una visa”.

En este caso, la notificación le fue hecha vía correo electrónico y allí se especifica la anulación de las visas diplomática (visa A1) y de turismo (visa B2). “Han sido canceladas. Sus visas ya no son válidas para viajar a los Estados Unidos”, se lee en el documento.

Lea además: “Empresarios están más interesados en exportar chucherías a EE. UU. que en preservar la vida”: presidente Petro

Otra que fue notificada es Angie Rodríguez, directora del Dapre y una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro. En este caso, la administración de Donald Trump decidió revocarle el documento luego de lo ocurrido con el jefe de Estado. También la notificaron por correo electrónico.