La Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, anunciaron este martes el nuevo esquema tarifario para la prestación del servicio de salud a los docentes después de una discusión seria, técnica, franca y objetiva con los prestadores de servicios.

De acuerdo con lo informado, las tarifas ahora planteadas y acordadas rigen a partir del primero de octubre del presente año.

“El nuevo tarifario garantiza un margen de rentabilidad razonable y el pago oportuno a los prestadores; preserva el equilibrio financiero del FOMAG y asegura la prestación permanente de los servicios de salud con calidad y oportunidad para los docentes y sus beneficiarios”, explicaron en un comunicado de prensa.

Por su parte, el vicepresidente de Fiduprevisora – FOMAG, Aldo Enrique Cadena, explicó: “Debe quedar claro que, en aquellas regiones, departamentos o municipios donde se presente un cambio de prestador, este se debe única y exclusivamente a que dicho prestador no quiso disminuir sus utilidades excesivas, aceptando las condiciones razonables que se le ofrecieron. Esta situación nos llevó a decidir entre la estabilidad del FOMAG y las ganancias desproporcionadas del prestador”.

Finalmente, el Fomag explicó que en las próximas horas se estará realizando la publicación, por región, departamento y municipios, de los prestadores actuales y nuevos que manifestaron de manera escrita, expresa, clara y directa su aceptación de las condiciones técnicas, tarifarias, administrativas y operativas propuestas.