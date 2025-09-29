Por medio de su cuenta de X, como es habitual, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización bajo la consigna de “la dignidad y la democracia”, para el próximo viernes 3 de octubre.

De acuerdo al jefe de Estado, la movilización se hará en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, a partir de las 3:00 p.m.

El lugar de la concentración será la Plaza Murillo Toro, en el centro de la capital tolimense. Se espera que simpatizantes y ciudadanos de varios departamentos y municipios vecinos acompañen la iniciativa del mandatario.

“Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué”, fue el mensaje que publicó el presidente en su cuenta de X, acompañado de una imagen con la fecha, hora y lugar del encuentro.

Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué pic.twitter.com/6egQsjCqRm — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 28, 2025

Hay que recordar que Petro ya había anunciado esta movilización en Ibagué, desde el 22 de septiembre, también en su cuenta de X, en medio de una respuesta a la demanda que fue radicada por parte del ex canciller Álvaro Leyva en Estados Unidos en su contra.

“Que todo el Tolima vibre con el bunde de mi patria. Nos veremos en Ibagué a preparar la movilización por la Democracia y el Poder Constituyente. Libertad o muerte”, fue parte del mensaje que publicó en ese momento.