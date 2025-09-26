Un hombre de 66 años fue acusado y enviado a la cárcel por abusar sexualmente de su nieta de 9 años en varias ocasiones, entre 2023 y 2025 en la localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá.

La menor estaba al cuidado de su abuelo, y era cuando se aprovechaba de la situación para abusarla, indicó el CTI.

La madre de la menor hizo la denuncia y manifestó que se hiciera justicia. Mientras tanto, el hombre capturado, quien no aceptó los cargos, fue imputado por delitos de acceso carnal violento en menor de 14 años y actos sexual es con menor de 14 años, ambos delitos tipificados en consigas agravadas.

La Fiscalía compartió el momento cuando fue capturado el agresor.