El intento de feminicidio de Karina Rincón Durán, una contratista de la Alcaldía de Bogotá, ha causado indignación en la capital por la violencia con la que actuó el agresor, quien fue detenido por la Policía después de cometer el crimen.

Lea también: Policía Metropolitana entra en la histórica zona de Barranquilla dedicada a la elaboración y venta de ‘cococho’

El atacante, quien era esposo de la víctima, le propinó 13 martillazos y luego apuñaló a la mujer, que lucha por sobrevivir en un hospital del sur de Bogotá, según reveló el diario El Tiempo.

El comandante de la Policía de la localidad bogotana de Fontibón, el teniente coronel Julián García, detalló a la prensa que una vez los uniformados se enteraron del caso acudieron al lugar de los hechos “de manera inmediata, ayudando a una mujer, de 35 años, quien momentos antes había sido agredida por su compañero sentimental”.

“En las acciones de dar con el paradero del esposo de la víctima, quien ocasionó las lesiones, es capturado (...) y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, agregó el oficial.

Lea también: Segundo temblor se sintió durante la noche de este miércoles en Barranquilla

El Observatorio Colombiano de Feminicidios señala que entre enero y abril pasados registró 271 feminicidios en el país, de los cuales 39 fueron cometidos en el departamento de Antioquia (noroeste) y 27 en Bogotá.

Rechazo a la violencia contra las mujeres

La Alcaldía Local de la localidad Antonio Nariño, que es la entidad en la que trabaja Rincón Durán, rechazó el ataque que sufrió la contratista y manifestó que “ninguna forma de violencia puede ser tolerada, y menos aquella que amenaza la vida y la dignidad de las mujeres”.

“Expresamos nuestra total solidaridad con Karina, su familia y sus seres queridos, y respaldamos el actuar de las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas judiciales correspondientes”, agregó la Alcaldía Local en un comunicado.

Lea también: Armando Benedetti dice que le gustaría ser alcalde de Barranquilla en 2027

La secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, rechazó “enfáticamente el intento de feminicidio” contra Rincón Durán y dijo que esa institución brinda “asesoría jurídica en el caso penal” y acompaña a la víctima y a su familia.

“Como sociedad no podemos permitir que estos hechos de violencia se normalicen: cada intento es un ataque directo a la vida, la dignidad y los derechos de todas las mujeres”, agregó la funcionaria.

La concejala Heidy Sánchez señaló que la víctima había denunciado desde hace varios meses que “se encontraba en riesgo” y “no se tomaron medidas para protegerla”.

“En Bogotá, las mujeres no caminamos seguras. Las medidas preventivas siguen siendo ineficaces: aunque denunciemos, no se nos protege. Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y que este intento de feminicidio no quede en la impunidad. De todo corazón, deseamos que Karina tenga una pronta y completa recuperación”, agregó Sánchez.