Las autoridades lograron la captura de un docente pensionado, señalado de haber abusado sexualmente de un menor de 11 años, en Antioquia.

Leer más: Una mujer murió durante un ritual espiritual: se habría intoxicado con hongos alucinógenos

El sujeto de 66 años fue detenido mediante orden judicial, luego que investigaciones de la Fiscalía establecieran su responsabilidad en un caso de abuso sexual cometido en 2019.

De acuerdo con las autoridades, el hombre también habría manipulado y drogado al niño para someterlo a vejámenes sexuales.

Le puede interesar: Petro pidió ser reconocido como víctima en el proceso contra Nicolás Petro

🚔 En #SantaRosaDeOsos, la Policía Nacional capturó mediante orden judicial a un docente pensionado de 66 años, investigado desde 2019 por abuso sexual contra un menor de 11 años. La acción, liderada por la @DIJINPolicia en el marco de la estrategia #ActuandoPorAntioquia,… pic.twitter.com/2NxYi9Clx2 — Departamento de Policía Antioquia (@Policiantioquia) September 23, 2025

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, indicó que el docente utilizaba sustancias que adormecían al menor.

“Utilizó una sustancia que lo dejaba en un estado de indefensión y, de acuerdo con eso, aprovechaba para llevar a cabo el abuso sexual”, explicó el coronel Muñoz.

Lea también: ¿Quién es ‘el comandante’ del que hablan B-King y Regio Clown en sus chats?

Además, la Policía de Antioquia adelanta investigaciones para determinar si más menores habrían sido víctimas del docente en el departamento, pues laboró durante 30 años en diferentes instituciones.

“Es importante porque existe el agravante del uso de estas sustancias contra un menor de edad”, manifestó.