El presidente Gustavo Petro solicitó a la fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ser reconocido como víctima en el proceso que cursa contra su hijo, Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la defensa del mandatario, el proceso “no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la función investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al Jefe de Estado”.

En este sentido, alegaron que el interrogatorio practicado por el fiscal Mario Burgos contra su hijo fue irregular y buscó vincularlo con el ingreso de dineros a su campaña.

Además, denunciaron: “uso político y electoral del material reservado en 2025, cuando Vicky Dávila, ya en calidad de precandidata presidencial, reactivó las filtraciones y manipulaciones probatorias junto con Daysuris Vásquez, incumpliendo esta última el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía”.

