En grave hecho de intolerancia ocurrido en Bogotá quedó registrado en video y generó conmoción en la comunidad. En las imágenes quedó en evidencia el momento en que un hombre con un cuchillo en mano atacó decidió atacar al conductor de una ruta escolar.

Leer más: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, preocupa a sus seguidores: permanece en UCI tras cirugía

El lamentable caso se registró el pasado jueves 18 de septiembre, cuando un hombre, quien conducía un automóvil de color azul, desciende y se acerca al conductor del vehículo escolar para intimidarlo, pero este no bajó el vidrio en ningún momento.

De acuerdo con lo que se alcanza a escuchar en la grabación, la disputa se originó debido a una imprudencia en la vía.

No olvide leer: Andrés Parra reveló cómo afrontó su adicción al sexo: “Hay que irnos al trauma”

“Llame a un policía. Allá están, vamos. Usted fue el que se me metió. ¿Fui yo? Si yo voy por mi carril", dice el conductor de la ruta.

Ante esto, el otro sujeto decide tomar el cuchillo y rayar el vehículo de transporte escolar, el cual también golpeó en diferentes oportunidades, para luego regresarse a un automóvil.

#INTOLERANCIA. Conductor de veh/particular placas FOT703, amenazó con cuchillo a otro conductor en Bogotá. En un video compartido en grupos de apoyo, se observa al agresor que raya el vehículo de la víctima con el arma cortopunzante y posteriormente huye del lugar. pic.twitter.com/0wtlg03Kic — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2025

Por su parte, el conductor de la ruta se va del lugar. Todo ocurrió ante la mirada de las personas que iban en el interior del vehículo afectado.

Lea también: Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras años de relación

El caso se hizo viral en redes sociales y desató una ola de comentarios en los que cuestionaron el actuar del agresor.

“El conductor de la van le daño el carro antes y le reclamo los daños y como se negó posteriormente paso lo que paso, son diferentes perspectivas del caso la van le daño el carro primero.”; “Pero para juzgar habría que saber todo el contexto, no sabemos que hizo el señor del carro blanco.”; “¡Que peligro de personaje!”; “Que susto”; “Se debe tomar medidas con este tipo de personas que insistan a la violencia.”, fueron algunos de los comentarios.