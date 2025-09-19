El juzgado primero penal del circuito especializado de Pasto, Nariño, condenó el pasado jueves a siete jefes del ELN por graves crímenes cometidos en el sur del país. Los guerrilleros deberán pagar 58 años y medio de cárcel.

El tribunal aclaró que los condenados no tienen derecho a prisión domiciliaria, debido a que los delitos cometidos requieren más de 8 años de cárcel, que es el tiempo máximo que puede concederse para casa por cárcel.

Los sentenciados son: Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas; Jorge Wilfredo Rosero, conocido como ‘Fercho’; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo o ‘Pablito’; y Gabriel Yepes Mejía, alias HH.

Fiscalía 3ª Delegada ante el Tribunal del Distrito acusó a los siete comandantes de ser coautores de los delitos de “desaparición forzada, desplazamiento forzado, rebelión y homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo”.

Las víctimas, que ya no están con vida, fueron identificadas como William Rivera, Johan Silva Paz, José Luis Cortez Cabezas, María Tatiana Quiñonez y David Rivera.

Los hechos, que fueron dados a conocer por parte del ente acusador a través de su delegado, sucedieron el 25 de enero de 2018, “cuando se reportó la privación de la libertad de tres excombatientes de las FARC-EP identificados como William Rivera, conocido como Emilio, Johan Silva Paz, conocido como ‘Milton’ y José Luis Cortez Cabezas conocido como ahijado, en la vereda la Florida en el Municipio de Santa Cruz de Guachavez, Nariño, bajo la responsabilidad de integrantes del grupo ilegal Ejército de Liberación Nacional -ELN-”, señala el documento.

Cortesía Juzgado de Pasto condenó a siete jefes del ELN.