Una mujer de 63 años denunció haber sido víctima de abuso sexual tras haber sido drogada con escopolamina en el municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño. Los hechos se registraron en la madrugada de este lunes, cuando la adulta mayor llegó por sus propios medios al Hospital La Merced, presentando signos de desorientación y aparente alicoramiento.

Los médicos que la atendieron confirmaron que había sido agredida sexualmente. En la valoración clínica también se estableció que le habían suministrado una sustancia que redujo su capacidad de reacción, la cual resultó positiva en los exámenes practicados.

Actualmente, la víctima permanece en observación médica mientras se estabiliza y se reducen los efectos del estupefaciente.

Buscan a los responsables

De acuerdo con información preliminar, la adulta mayor se encontraba en el parque principal de Ciudad Bolívar cuando perdió la conciencia y no logró recordar lo sucedido después.

La Policía activó las rutas de atención y ya avanza en la búsqueda de los responsables con base en los datos suministrados por la mujer y algunos testigos. Una de las hipótesis que se indaga es si este caso estaría vinculado con una serie de robos recientes en el municipio, en los que también se habría utilizado escopolamina para someter a las víctimas.

El llamado de las autoridades

El caso se suma a un panorama de preocupación en el departamento. Y es que, según la Policía Nacional, en lo corrido de 2025 se han reportado 2.963 denuncias por delitos sexuales en Antioquia, un aumento del 2,7 % frente a 2024 (78 casos más).

Las cifras oficiales indican que 2.369 víctimas fueron mujeres y 546 hombres. De ellas, 954 eran menores de edad, 861 jóvenes y 831 adultos. En el 81 % de los hechos, los agresores no emplearon armas para cometer el delito.

Las autoridades hacen un llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual o intento de vulneración. En Antioquia está habilitada la línea 123 Mujeres Antioquia, así como las oficinas de las alcaldías municipales, donde las víctimas o sus familias pueden recibir acompañamiento.