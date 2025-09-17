Luego de que gracias a un video grabado por un vecino en el cual se muestra a un hombre maltratando salvajemente a su hijo de 15 años, en una finca del sector El Bosque, zona rural de Yarumal,Antioquia, las autoridades iniciaron su búsqueda hasta que finalmente fue capturado.

El video grabado el pasado 9 de septiembre, que contiene imágenes dolorosas, se hizo viral en las redes sociales y llamó la atención de las autoridades.

El hombre se ve junto a su hijo gritándole, ahorcándolo y después se quita lo que al parecer es una correa y empieza a pegarle energéticamente. El adolescente con sus gritos llama la atención de la comunidad, que empiezan a grabarlo.

En Yarumal, un adolescente de 15 años fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre. El hombre fue vinculado a proceso judicial y el menor quedó bajo protección de la Comisaría de Familia. #Antioquia pic.twitter.com/teIMmS28YE — DiariOriente (@diarioriente) September 12, 2025

Y es que denunciaron que no era la primera vez que el hombre le propinara esas palizas a su hijo. Después de conocerse la historia, el jovencito fue puesto a disposición del ICBF y la Comisaría de Familia.

La Alcaldía solicitó a la Policía la captura del hombre que después de conocerse el video huyó. Y es que la comisaria de familia interpuso la denuncia penal que permitió activar de inmediato el proceso investigativo, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado de Policía Antioquia.

Policía de Antioquia Capturado el padre que le propinó una salvaje golpiza a su hijo en Yarumal

Gracias a esta denuncia pudieron dar con el paradero del hombre de 43 años en un paraje semirrural del mismo municipio, el pasado martes 16 de septiembre.

“La Policía Nacional, recopiló los elementos probatorios y, tras avanzar con celeridad en las indagaciones, la Fiscalía expidió una orden judicial en contra del señalado agresor. Desde entonces, se desplegaron labores de búsqueda y ubicación, ya que este hombre había huido de su lugar de residencia, intentando evadir la acción de la justicia”, dijo el coronel Muñoz.

Antioqueños, la @PoliciaColombia, en articulación con @FiscaliaCol, capturó a este hombre que maltrataba a su hijo en la vereda El Bosque de Yarumal. Gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía se avanza en la judicialización del responsable de este doloroso caso de violencia… pic.twitter.com/t4nW32AiK2 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 17, 2025

Este hombre deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar. “Este resultado refleja el compromiso institucional de la Policía Nacional en la protección de la niñez y la familia, enviando un mensaje claro de que los hechos de violencia intrafamiliar no quedarán en la impunidad”.

Asimismo, la Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad a que por favor denuncien este tipo de violencia en el hogar, pues solo así se puede brindar ayuda oportunamente.