Lo que parecía ser un nuevo caso de secuestro en el país terminó convirtiéndose en un insólito engaño. Juan José Camacho, de 21 años, fue capturado por el Gaula de la Policía en Bucaramanga este 16 de septiembre tras fingir su propio secuestro con el fin de extorsionar a su madre y exigirle 750 mil pesos para saldar deudas personales.

El caso se conoció luego de que la madre del joven, desesperada, denunciara a las autoridades que su hijo había sido retenido por un supuesto grupo armado ilegal. Camacho le enviaba fotografías y notas de voz a través de WhatsApp, en las que aparecía amordazado y en aparentes condiciones de indefensión.

Según explicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en los mensajes el joven aseguraba que estaba retenido y que solo lo liberarían si entregaban la suma exigida. Sin embargo, las investigaciones revelaron que todo era una farsa cuidadosamente planeada por él mismo.

“En los mensajes le exigía a su mamá 750 mil pesos, asegurando que lo tenía retenido un grupo armado ilegal de la ciudad”, detalló.

Para hacer más creíble la historia, Camacho se escondió en una zona boscosa desde donde enviaba las pruebas de su falso secuestro. Al descubrir el engaño, el Gaula montó un operativo que terminó con su captura en el barrio Ciudadela Real de Minas. En el procedimiento fue incautado el celular desde el cual enviaba los mensajes.

La Fiscalía le imputó el delito de extorsión, y un juez ordenó su detención en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial que definirá su condena.