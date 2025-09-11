El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, anunció este jueves la segunda fase de cambios en su cúpula, ya que a mediados de agosto, la institución ya había anunciado ajustes en cuatro departamentos y algunas dependencias.

Leer más: Comerciante fue decapitado y desmembrado tras salir con tres hombres en motos que lo buscaron en su negocio

Entre las modificaciones anunciadas está la del director de la Dijín, quien será ahora el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Alfonso Sanabria era actualmente el director del Gaula, cargo que pasará a ocupar el coronel Edgar Andrés Correa.

De igual manera, la institución señaló que cuatro departamentos tendrán nuevos comandantes de la Policía:

Comandante Departamento de Policía Caldas: Coronel Rocío Milena Melo Puerto.

Comandante Departamento de Policía Casanare: Coronel Paulo Javier Galindo Valencia.

Comandante Departamento de Policía Cauca: Coronel Gerson Bedoya Piraquive.

Comandante Policía Metropolitana de Popayán: Coronel Germán Alonso Manrique Cornejo.

De acuerdo al general Trina, esta segunda fase “de nuevas responsabilidades institucionales” se modificó con el objetivo de “seguir consolidando la estrategia operativa y preventiva de la institución en los territorios”.

Ver también: Barranquilla es la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, según la FBF

Aseguró que los cambios en la cúpula corresponden al perfil de cada comandante y a un análisis previo de sus funciones dentro de la institución.

“Estas designaciones responden a un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los señores oficiales seleccionados”, añadió.