Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en Bucaramanga a 11 integrantes de una red que presuntamente explotaba sexualmente a menores de edad.

El centro de operaciones de la desarticulada red explotadora eran las inmediaciones de los parques Centenario y Santander, en el centro de la ciudad, donde también se utilizaban adolescentes extranjeros.

De acuerdo a la Fiscalía, los integrantes de la red delictiva tenían roles “plenamente establecidos” y lo que hacían era contactar a adolescentes en situación de vulnerabilidad, les proporcionaban transporte y las inducían a ejercer actos sexuales en residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente y a cambio de determinadas sumas que eran administradas por las señaladas articuladoras principales.

Los capturados son Diana Chinchilla y María José Barón Correa; Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño, propietarios o administradores de hoteles o residencias; Jhon Edison Echavez Armesto, dueño de un bar; Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas, quienes eran taxistas; y Leonela Milagros Carreño Palencia.

“Los elementos materiales probatorios indican que María José y Diana serían las encargadas de exponer a las adolescentes para concertar los servicios sexuales. En otros casos, la ciudadana venezolana Carreño Palencia presuntamente captaba a las víctimas y les proporcionaba cédulas para ocultar sus identidades y hacerlas pasar como mayores de edad”, detalló la Fiscalía.

Por su parte, los propietarios y administradores de residencias, hoteles y bares son señalados de permitir que las adolescentes ingresaran a sus establecimientos y ejercieran las actividades sexuales, sin dejar registros en los libros de control de los huéspedes. Entre tanto, los taxistas facilitaban los trasladados de las menores de edad.

Las evidencias indican que Carreño Palencia también habría explotado sexualmente a algunas de sus familiares menores de edad.

Dadas estas actuaciones, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron el delito de trata de personas agravada. Adicionalmente, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto les formularon cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Por disposición de los jueces de control de garantías, 10 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.