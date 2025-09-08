En la tarde de este domingo 7 de septiembre fueron secuestrados 45 soldados del Ejército Nacional en zona rural del municipio El Tambo, en el departamento del Cauca.

De acuerdo a las autoridades, cerca de 600 personas retuvieron ilegalmente a los uniformados, bajo instrumentalización de la estructura criminal Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Los militares fueron secuestrados por la comunidad de la vereda Los Tigres, en el marco de la Operación Perseo II, desarrollada en el cañón del Micay.

Ante esta asonada, el presidente Gustavo Petro exigió la liberación inmediata de los 45 soldados. “Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”, aseguró a través de su cuenta de X.

Aseguró que esta es la oportunidad para que los habitantes de esta zona empiecen a sustituir los cultivos ilícitos de manera pacífica.