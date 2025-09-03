El creador de contenido mexicano Gerardo Toledo fue víctima de robo en plena calle de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo. El ‘influencer’ publicó en su cuenta de Instagram un video del momento exacto en que un hombre en motocicleta cometió el delito.

Lea: Nueva función de WhatsApp: ¿Cómo dejar mensajes de voz a llamadas no respondidas?

Gerardo Toledo contó que el pasado domingo, hacia las 10 de la mañana, su esposo Lud le dio una gran sorpresa. Aprovechando la visita a Bogotá, decidió llevarlo a la icónica casa de la serie de ‘Yo soy Betty, la fea’, de la que él es fanático.

Como se trataba de una sorpresa, toda la experiencia quedó registrada en videos, así que Toledo mostró cómo fue su reacción al llegar al lugar turístico y ser saludado por un actor disfrazado de Betty.

Lea: ‘Betty La Fea: La Historia Continúa’ tendrá tercera temporada

El ‘influencer’, su esposo y dos amigos se ubicaron frente a la casa de ‘Betty, la fea’, situada en la carrera 18a con calle 43 en el barrio Soledad, para tomarse fotografías.

En videos grabados por los acompañantes de Toledo con sus celulares se ve a un motociclista observándolos a media cuadra de distancia. Sin embargo, ellos no se percataron de su presencia en ese momento.

"Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada… llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar", dijo Gerardo en su publicación.

Lea: Estudio sugiere que las personas con trastornos psiquiátricos suelen tener parejas con condiciones similares

En un momento, el creador de contenido le entregó su celular a uno de sus acompañantes y le pidió el favor de que le tomara una foto junto al actor que estaba disfrazado. Detrás de ellos se veía la famosa casa de ‘Betty, la fea’. Esta imagen se iba a convertir quizá en el recuerdo más especial del viaje.

No obstante, cuando Gerardo Toledo estaba ya posando junto al actor disfrazado de Betty pasó por delante de ellos el motociclista a gran velocidad y le arrebató el celular a la persona que estaba tomando la fotografía.

Todos quedaron impactados y nerviosos por el robo, según se detalla en el video. “Nuestro guía (turístico) desde el primer momento se puso firme, nos calmó y nos ayudó a reaccionar. Sin él, les juro que todo hubiera sido peor”, destacó Gerardo de ese momento.

Lea: ¿Cuántas tazas de café se debe tomar al día para alargar la vida?

A través de sus ‘historias’ de Instagram dijo que no pudo recuperar el celular, por lo que tuvo que comprarse otro.