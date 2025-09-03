WhatsApp comenzó a probar una nueva función que permitirá a los usuarios dejar un mensaje de voz cuando una llamada o videollamada no sea respondida. La herramienta, similar a un contestador automático, está disponible de manera limitada en la versión beta para Android.

Cómo funciona el nuevo contestador de WhatsApp

Hasta ahora, las llamadas no atendidas en WhatsApp solo ofrecían tres opciones: volver a marcar, cancelar o enviar un mensaje de texto en el chat. Con la actualización en pruebas, aparece un cuarto botón: “grabar mensaje de voz”.

El proceso es sencillo:

El usuario realiza una llamada que no es contestada.

La aplicación despliega el menú con tres opciones: volver a llamar, cancelar o grabar un audio.

Al elegir esta última, el mensaje se envía automáticamente al chat junto con la notificación de llamada perdida.

De esta manera, el receptor no solo ve el aviso de la llamada, sino que también recibe la nota de voz sin necesidad de que el emisor busque el chat manualmente. Según el portal especializado Xataka, la función elimina pasos innecesarios y agiliza la comunicación.

Disponibilidad de la función

Por el momento, la opción está activa únicamente en la versión beta de WhatsApp para Android, a la cual se accede a través de Google Play. Sin embargo, los cupos de este programa son limitados y suelen agotarse rápidamente.

Las funciones en fase beta, además, pueden presentar fallos o sufrir modificaciones antes de llegar a la aplicación estable. Meta, empresa propietaria de WhatsApp, suele liberar novedades en este entorno de prueba, recopilar comentarios de los usuarios y, tras ajustar errores, extenderlas a la versión oficial.

Si la recepción es positiva, el contestador digital podría implementarse más adelante en dispositivos iOS y en la versión estándar a nivel global.

Una estrategia para integrar la telefonía tradicional

La incorporación de esta herramienta sigue una línea marcada por WhatsApp en los últimos años: adaptar elementos de la telefonía convencional al entorno digital. Primero fueron los mensajes de voz, luego la identificación de llamadas entrantes y ahora un contestador automático en formato de audio.

La novedad responde también a la necesidad de inmediatez. Frente a un texto escrito, un mensaje de voz permite transmitir información más rápido y conserva la entonación y la intención de quien lo envía, lo que resulta útil tanto en interacciones personales como laborales.

En Colombia, donde WhatsApp es la aplicación de comunicación más utilizada, la función podría tener un alto impacto. Para profesionales, estudiantes o trabajadores que dependen de la app en su vida diaria, la posibilidad de dejar un mensaje de voz tras una llamada perdida representa una mejora práctica.

Aunque todavía se desconoce la fecha exacta de lanzamiento para todos los usuarios, la novedad se perfila como un paso más hacia la consolidación de WhatsApp como un servicio integral de comunicación.