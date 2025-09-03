El exministro de Hacienda y actual precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, difundió martes 2 de septiembre un video en sus redes sociales a través del cual advirtió sobre los riesgos de la nueva reforma tributaria radicada por el Gobierno Petro en el Congreso. En su mensaje, aseguró que la iniciativa representa una amenaza para la estabilidad fiscal y convocó a los economistas del país a conformar un frente común.

Cárdenas afirmó que la coyuntura actual exige un esfuerzo conjunto de profesionales de diferentes corrientes ideológicas. “Por eso quiero convocar a los economistas colombianos, independientemente de su ideología. Estudiantes, profesores, investigadores, funcionarios del gobierno donde estén. Ojo, aquí lo que se necesita es el comando general de economistas, donde caben todos los economistas de Colombia para desactivar esa crisis, para evitar tirarnos al precipicio”, expresó.

El exministro propuso que este “comando” se organice a través de reuniones virtuales en las que se discutan salidas técnicas que permitan mitigar los efectos de la reforma.

Según explicó, el objetivo es aportar soluciones que eviten que el país caiga en una “debacle económica” con consecuencias directas en el bienestar de los hogares y en la confianza de los inversionistas.

Críticas del sector empresarial

El rechazo a la reforma tributaria también se ha hecho sentir desde los gremios. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la iniciativa como “aberrante” y advirtió que impactará el bolsillo de los hogares, el comercio formal y la competitividad del país.

“Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo. Esto es insostenible y socialmente injusto”, señaló el dirigente gremial.

Fenalco estima que la medida golpeará sectores clave como movilidad sostenible, cultura, turismo, comercio formal, transporte y alimentos, además de la innovación tecnológica y los juegos en línea.

Según proyecciones del gremio, el déficit fiscal podría llegar al 6,2 % del PIB en 2026 y 7,1 % en 2027, mientras que la deuda pública alcanzaría el 68,9 % del PIB a finales de 2024. A esto se suma una ejecución de inversión de apenas el 57 %, lo que genera preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Cabal también cuestionó que el presupuesto planteado por el Gobierno para 2026 incluya un hueco de 26,3 billones de pesos, cifra que el Ejecutivo pretende cubrir con la nueva Ley de Financiamiento.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), instó al Congreso a abrir un debate “responsable, franco y participativo” que tenga en cuenta las preocupaciones de los distintos sectores.

“La salida sostenible a la crisis fiscal requiere austeridad y eficiencia en el gasto, con un Estado que contenga sus costos de funcionamiento y priorice la inversión productiva antes de exigir nuevos esfuerzos a los contribuyentes”, sostuvo Lacouture.

La defensa del Gobierno Petro a la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas a través de su cuenta en X. Allí afirmó que la lista de bienes y servicios que supuestamente serían gravados por la reforma es falsa.

“Todo esto es mentira. La reforma tributaria va hacia los más ricos del país. Dividendos, disminución de impuestos a empresas, alza en herencias, impuestos por fusiones empresariales, hidrocarburos, solo comestibles venenosos a la salud, vehículos de energías fósiles, reducción de impuestos a las energías limpias”, escribió el mandatario.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el proyecto busca recaudar 26,3 billones de pesos y será discutido en paralelo con el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Puntos clave de la reforma tributaria

El texto de la Ley de Financiamiento incluye varias medidas que han generado controversia: