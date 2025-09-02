Del 24 al 26 de septiembre, la capital del Atlántico será epicentro de la innovación y el desarrollo productivo con la realización de la Feria del Desarrollo Industrial – FICA 2025, el evento más importante del Caribe colombiano para el intercambio tecnológico, comercial y académico de la industria.

Organizada por Corferias Caribe, FICA se ha consolidado como la plataforma líder de la región para conectar a empresas, proveedores, universidades, gremios y entidades de gobierno en torno a la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la generación de negocios.

¿Qué es FICA?

La Feria del Desarrollo Industrial – FICA 2025 es el espacio que reúne a los principales sectores industriales en una muestra multisectorial que abarca:

• Metalmecánica y maquinaria

• Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) y plásticos

• Seguridad industrial y salud en el trabajo

• Energías renovables y sostenibilidad

• Automatización, robótica e industria 4.0

• Logística y transporte industrial

En su edición 2025, contará con 150 expositores nacionales e internacionales y se espera la asistencia de más de 3.000 visitantes, con un preregistro que ya supera los 2.000 participantes de todo el país.

“Desde ya invitamos a todos los profesionales del sector industrial, a registrarse en fica.com.co para acceder sin costo a la feria y conocer a nuestros más de 100 expositores nacionales e internacionales que traerán lo último en innovación, tecnología y tendencias de la industria”, explicó Keisy Mesino, Coordinadora comercial de FICA.