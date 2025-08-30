Un joven fue asesinado en el barrio San Bartolo, en el municipio de Rionegro, en Antioquia. El hecho ocurrió luego de una fuerte discusión con un vecino, quien terminó accionando un arma de fuego en repetidas ocasiones.

De acuerdo con las autoridades, tras cometer el crimen, el presunto homicida decidió entregarse voluntariamente a una patrulla de la Policía y entregó el arma que habría utilizado.

Aunque aún no existe un reporte oficial, se manejan varias hipótesis sobre las causas. Una de ellas apunta a que el conflicto inició cuando el perro del joven ingresó a la vivienda del señalado agresor.

Otra versión sugiere que ambos ya habían tenido roces en el pasado, lo que habría intensificado la confrontación.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Carolina Tejada, señaló que el hecho refleja un nuevo episodio de intolerancia en la comunidad.

En un presunto caso de intolerancia ocurrido en el barrio San Bartolo, en San Antonio de Pereira (Rionegro), un residente de la zona asesinó afuera de su casa a otro hombre, con arma de fuego. El hecho es materia de investigación. pic.twitter.com/8ykpBxxhAh — MiOriente (@MiOriente) August 30, 2025

“Algunos vecinos dicen que fue por un perro, otros aseguran que ya venían con problemas. Lo que está claro es que se trató de un caso de intolerancia que terminó en una tragedia”.

Las autoridades ya adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer los motivos. Mientras tanto, el responsable permanece bajo custodia policial a la espera de que la justicia defina su situación legal.