Una de las camionetas que integraba la caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios sufrió un grave accidente de tránsito este jueves 28 de agosto, en la ciudad de Medellín.

Lea más: Disidencias confirmaron el secuestro de cuatro soldados, un policía y un menor de edad

Los hechos ocurrieron mientras Daniel Palacios adelantaba una gira en Medellín y se desplazaba hacia Rionegro.

Según informó su equipo de prensa, el jefe de seguridad le ordenó cambiar de vehículo y, apenas dos minutos después, se produjo el accidente.

El exministro del Interior salió ileso del siniestro. No obstante, de manera preliminar se conoció que al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas el conductor del vehículo, varios escoltas y uniformados de la Policía.

El exministro del Interior salió ileso del siniestro.

Ver más: Vicepresidencia admite que Francia Márquez utilizó camioneta de la UNP para llevar material de construcción para una obra de su casa

En el siniestro también resultaron involucradas dos motocicletas que integraban el esquema de seguridad del exministro. La camioneta, que terminó con pérdida casi total, transportaba a varios de sus escoltas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó más detalles del accidente ocurrido en el sector de Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe.

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que en el vehículo principal, donde inicialmente se transportaba Palacios, “los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño, por lo que se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana. Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”.

Sobre los heridos, Gutiérrez precisó que en el hecho resultaron afectados siete policías y dos integrantes de la UNP, quienes están recibiendo atención médica en centros asistenciales. “Oramos por su recuperación”, señaló.

Atendemos el incidente en el que se vio involucrada la caravana que acompañaba al candidato a la Presidencia, Daniel Palacios.



Según la información que tenemos hasta el momento, los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. En el vehículo… pic.twitter.com/XGJ4YvJOGG — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 29, 2025

Por último, el alcalde también confirmó que se comunicó telefónicamente con el precandidato para verificar su estado de salud, “he hablado con el Dr. Daniel, que se encuentra en buen estado”.

Por su parte, Daniel Palacios agradeció la reacción de los servicios de emergencia y envió un mensaje a los lesionados, “gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos”.