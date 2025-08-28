La Vicepresidencia de la República admitió este jueves el uso indebido de una de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte del esquema de seguridad de Francia Márquez, al transportar materiales de construcción para una obra en la vivienda de la vicepresidenta en Cali.

La denuncia fue hecha por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien el pasado 26 de agosto publicó una seria de fotografías de una camioneta color gris, marca Toyota, cargada de bultos, ladrillos, vales y otros materiales. El cabildante exigió respuestas a la UNP, catalogando el hecho como un posible “abuso de recursos públicos”.

Señora Vicepresidente @FranciaMarquezM:



Denuncian que esta camioneta que estaría asignada a su esquema de seguridad extendido está usándose para transportar materiales de construcción para un proyecto personal.



Le exijo una explicación y a la @UNPColombia una investigación pic.twitter.com/5XgFeILVsT — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 26, 2025

Ante esto, la cartera confirmó, a través de un comunicado, el uso irregular del vehículo oficial en dicha obra, sin embargo aclaró que Francia Márquez “con recursos propios, ordenó la construcción en su residencia de una garita de vigilancia con baño incluido”.

Sobre el traslado de los materiales, la Vicepresidencia señaló que se hizo “por determinación de uno de los miembros del esquema de seguridad” para mejorar las condiciones de custodia de la alta funcionaria.

Asimismo, el despacho vicepresidencial indicó que “la “responsabilidad logística del parque automotor del esquema de seguridad de la señora vicepresidenta y su núcleo familiar recae en la UNP”, por lo que el manejo de los vehículos está bajo la coordinación de los funcionarios designados por esa entidad.

Por su parte, el concejal Briceño aseguró que la respuesta de la cartera le dio la razón sobre la denuncia, y que evidentemente el caso es “peculado y abuso”.

“La Vicepresidencia de la República confirma mi denuncia y acepta que una de las camionetas de la UNP asignada a su esquema sí fue usada para transportar materiales de construcción para una obra privada. Esto es peculado y abuso”, escribió en su cuenta de X.