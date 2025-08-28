Un soldado murió y dos más resultaron heridos este jueves en el departamento de Antioquia durante un enfrentamiento contra una disidencia de las Farc que la semana pasada derribó en esa región un helicóptero, hecho en el que fallecieron 13 policías.

Lea: Revelan video de los minutos previos a la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá

Los uniformados de la Séptima División del Ejército estaban realizando una “maniobra para desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay” del Frente 36 de las disidencias de las Farc en una carretera del municipio de San Andrés de Cuerquía, cuando fueron atacados, detalló la institución en un comunicado.

“Inmediatamente se inició un combate contra integrantes de este grupo criminal. En este hecho fue asesinado el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Olarte (...) y otros dos soldados profesionales resultaron heridos”, agregó la información.

#ComunicaciónOficial | La #CuartaBrigada, unidad orgánica de @Ejercito_Div7, se permite informar a la opinión pública que:



1. En horas de la mañana del 28 de agosto de 2025, soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, que… pic.twitter.com/MQQgSMJ92U — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 28, 2025

Los militares fueron atendidos en el lugar del combate y luego trasladados al hospital de San Andrés de Cuerquía, donde los estabilizaron antes de ser llevados a Medellín, capital departamental de Antioquia.

Al Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), una disidencia liderada por alias Calarcá Córdoba que actualmente negocia la paz con el Gobierno, se le atribuye también el ataque del jueves de la semana pasada contra el helicóptero.

Lea: Víctima de robo de camioneta en Fontibón denuncia extorsiones por $17 millones

Aunque en un principio se habló del uso de drones para derribar la aeronave, el presidente Gustavo Petro aclaró el sábado que en realidad se trató de una “trampa” previamente instalada en el terreno donde el helicóptero aterrizó en Amalfi, en el departamento de Antioquia, el jueves de la semana pasada.

El lugar, explicó, “ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo”.

Lea: Imputan a alias Grone, cabecilla del Clan del Golfo, por asesinato de dos líderes sociales

“Es probable que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí, o podían interceptar las comunicaciones de la unidad policial”, añadió el presidente, al detallar que las cargas estallaron cuando los policías comenzaban a evacuar.