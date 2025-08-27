El abogado Víctor Mosquera Marín, defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay, se pronunció este miércoles tras la sanción de siete años impuesta al menor que asesinó al precandidato presidencial.

Leer más: Tragedia en Olaya: “Obreros se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos”

Mosquera aseguró que a pesar que la sanción fue una de las “más altas” bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, “nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.

El joven que disparó contra el senador el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de Bogotá, fue sancionado con 84 meses de “privación de la libertad” en un centro de atención especializado. Será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Ver también: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, decidió pasar su duelo fuera de Colombia

Cabe recordar que un juez especializado en menores de edad lo sancionó a siete años por el magnicidio cometido. La sanción se traduce en planes específicos, orientados a su resocialización, debido a que tiene 15 años de edad y no puede ser condenado como un adulto.

Ante esto, el abogado de la familia aseguró que “esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, sin embargo dijo que respeta la decisión del juez.

Le sugerimos: “Un obrero se salvó porque previo al derrumbe se había caído y fue al médico”: testigo de colapso en Olaya

El menor de edad actualmente se encuentra bajo cuidados especiales en el búnker de la Fiscalía.