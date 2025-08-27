Las autoridades incautaron 1.300 kilos de cocaína perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en Pereira, Risaralda.

Leer más: Miguel Uribe Londoño admite que votó por Petro para la Alcaldía de Bogotá: ‘Fue el único que prometió el metro’

El alcaloide fue encontrado dentro de un vehículo tipo cisterna, que transportaba gas, sustancia altamente explosiva.

De acuerdo con la Policía, la operación se impidió la comercialización de 3,3 millones de dosis de cocaína, valoradas en más de 45 millones de dólares, los cuales ingresarían a las arcas de la estructura ‘Carlos Patiño’.

Según la institución, las disidencias “emplearon una modalidad inédita, consistente en ocultar la droga en Gas Licuado de Petróleo, generando un alto riesgo de conflagración al momento de ser objeto de control por parte de las autoridades”.

Le puede interesar: Se entregó a las autoridades alias Kevin, cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ que delinque en el cañón del Micay

¡𝐂𝐀𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐎𝐓𝐀𝐍𝐐𝐔𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐆𝐀𝐒 𝐘 𝐂𝐎𝐂𝐀𝐈́𝐍𝐀! En Pereira, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, incautamos 1.300 kilos del alcaloide de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, ocultos en un vehículo tipo cisterna, que… pic.twitter.com/NudYlvUutf — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 26, 2025

Asimismo, el mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reveló que en la vía que comunica a los municipios de Inzá (Cauca) con La Plata (Huila), se logró la incautación de 8.432 kilos de marihuana.

Durante un operativo realizado por miembros de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional se halló el estupefaciente dentro de un camión.

#ContundenciaOperacional | Tropas de nuestro @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia incautan 8.683 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína, que eran movilizados en un camión en el municipio de La Plata, #Huila, y que pretendía ser enviada al exterior, este cargamento estaría avaluado en… pic.twitter.com/grfxzBvTc6 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) August 26, 2025

No olvide leer: Defensoría ve favorable ley de sometimiento del Gobierno, pero advierte de sus “puntos críticos”

El cargamento pertenecía a la estructura ‘Hernando González Acosta’, de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Las autoridades que con el decomiso se evitó la comercialización de más de 8,4 millones de dosis, valoradas en 2.500 millones de pesos.

¡𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒 𝟖,𝟒 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐇𝐔𝐀𝐍𝐀!. En la vía Inzá (Cauca) - La Plata (Huila), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con el @COL_EJERCITO, inmovilizó un camión con 8.432 kilos de… pic.twitter.com/Eya4NNnNQ3 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 26, 2025

En lo que va corrido del año, la Policía Nacional ha incautado más de 329 toneladas de cocaína y 226 toneladas de marihuana.