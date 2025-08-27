Las autoridades incautaron 1.300 kilos de cocaína perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en Pereira, Risaralda.
El alcaloide fue encontrado dentro de un vehículo tipo cisterna, que transportaba gas, sustancia altamente explosiva.
De acuerdo con la Policía, la operación se impidió la comercialización de 3,3 millones de dosis de cocaína, valoradas en más de 45 millones de dólares, los cuales ingresarían a las arcas de la estructura ‘Carlos Patiño’.
Según la institución, las disidencias “emplearon una modalidad inédita, consistente en ocultar la droga en Gas Licuado de Petróleo, generando un alto riesgo de conflagración al momento de ser objeto de control por parte de las autoridades”.
Asimismo, el mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reveló que en la vía que comunica a los municipios de Inzá (Cauca) con La Plata (Huila), se logró la incautación de 8.432 kilos de marihuana.
Durante un operativo realizado por miembros de la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional se halló el estupefaciente dentro de un camión.
El cargamento pertenecía a la estructura ‘Hernando González Acosta’, de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.
Las autoridades que con el decomiso se evitó la comercialización de más de 8,4 millones de dosis, valoradas en 2.500 millones de pesos.
En lo que va corrido del año, la Policía Nacional ha incautado más de 329 toneladas de cocaína y 226 toneladas de marihuana.