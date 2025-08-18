Contundente se mostró el presidente Gustavo Petro frente a las recientes declaraciones de ‘Antonio García’, cabecilla del ELN, que le respondía al mandatario que sugirió que esa guerrilla estaría detrás del magnicidio de senador Miguel Uribe Turbay.

“Así de fácil y como por el encanto de unas cuantas palabras armadas en un trabalenguas, el ELN resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace”, aseveró el guerrillero en un comunicado.

El mandatario comenzó diciendo en un extenso mensaje posteado en su cuenta de X que “nunca” ha dicho que el ELN esté detrás del crimen. “El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar”.

En ese sentido, aclaró que los indicios, encontrados por la Fiscalía, “muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”.

Y agregó: “No hay indicios hacia el ELN, pero si hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el Gobierno, están en una oposición armada”.

También tuvo tiempo para lanzar críticas al grupo armado que se levantó de las mesas de negociación, llamándolos servidores de las mafias y no del pueblo y de la “revolución”.

“Pablito (Pablo Beltrán) obedece a las mafias y no a la revolución y por eso saboteó los diálogos políticos entre el ELN y mi gobierno, asesinando más de un centenar de campesinos humildes en el Catatumbo”, cuestionó el presidente en su mensaje este lunes.

Además, indicó que el ELN se vende como el tapón en Venezuela de una invasión desde Colombia. “Los extranjeros que controlan las finanzas del ELN y la Segunda Marquetalia están centrados exclusivamente en los negocios ilegales y no en la política”, añadió.

“Pablito, el verdadero mando del ELN, es muy obediente a los compradores de cocaína, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos. Estas mafias se reúnen de manera confederada en el medio Oriente y España. Y sus decisiones no tienen nada que ver con los intereses nacionales ni de Colombia ni de Venezuela”, criticó Petro.

Más temprano, ‘Antonio García’ había señalado que “es deber de un presidente decir la verdad al país y al mundo, esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo. Claro, no es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN”.

Afirmó además que el asesinato de Miguel Uribe Turbay “es un hecho de otra naturaleza, no político”.