Entrará en funcionamiento a partir del 22 de septiembre Bre-ve, la nueva plataforma del Banco de la República que permitirá realizar pagos y transferencias instantáneas entre bancos y billeteras digitales, sin importar la entidad de origen.

El sistema operará de manera continua, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y busca consolidarse.

Con el inicio de esta iniciativa, las entidades vinculadas han debido adaptar sus servicios para integrarse al esquema. Una de ellas es Nequi, la billetera digital que supera los 21 millones de usuarios en Colombia.

A partir de hoy 14 de julio, los usuarios del sector financiero podrán registrar sus llaves en la ‘Zona Bre-B’, que se encontrará en los canales habilitados por las diferentes entidades participantes.#BreB Más información 📲 https://t.co/U3wsu1ZuDE pic.twitter.com/HnKMUEdkxa — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) July 14, 2025

La compañía informó que suspenderá su aplicación de manera temporal con el fin de ejecutar un proceso de actualización técnica.

La interrupción se llevará a cabo el lunes festivo 18 de agosto desde las 11:00 de la noche hasta el martes 19 de agosto a las 12:00 a.m. Durante ese lapso, los usuarios no podrán enviar ni recibir dinero ni acceder a la app.

En un comunicado oficial, la empresa señaló: “En Nequi siempre estamos mejorando para que puedas mover tu plata fácil y a tu ritmo. Por eso, realizaremos una actualización en la fecha mencionada, y durante ese tiempo no podrás acceder a la app”.