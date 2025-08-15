En un operativo del Gaula de la Policía Nacional, realizado en el sector Las Delicias, barrio La Esperanza, dos hombres fueron capturados señalados de exigir pagos ilegales a comerciantes de Cartagena.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alberto Rodríguez Bellido, alias Rino de 24 años, y Guillermo Alexander Ardila Lobo, alias Guillermito de 18 años. De acuerdo con la investigación, ambos realizaban llamadas y visitas presenciales a sus víctimas para exigirles sumas que iban desde $1 millón hasta $20 millones, amenazando con represalias si no cumplían.

Policía Los delincuentes exigían sumas de dinero que oscilaban entre $1 millón y $20 millones.

Asimismo, señalaron que el caso que desencadenó su captura ocurrió entre el 26 y 27 de julio, cuando se acercaron a un comerciante del sector para exigirle $3 millones. Según la Fiscalía, el pago les permitiría seguir vendiendo comida a personas de otro barrio; de lo contrario, acabarían con su vida.

Fue cuando el 28 de julio, el comerciante acordó entregar $500.000 como parte del pago en el barrio La María. En ese momento, los uniformados intervinieron y capturaron a los sospechosos en flagrancia, encontrándoles el dinero y dos teléfonos celulares.

“El 28 de julio, el comerciante accedió a entregarles el dinero en el barrio La María, en ese momento el Gaula de la Policía Nacional capturó en flagrancia a los procesados de 18 y 24 años, respectivamente. En su poder les fueron hallados los billetes que momentos antes les había entregado la víctima”, narraron.

Ambos registran antecedentes como indiciados por hurto. El pasado jueves 14 de agosto, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de extorsión agravada, el cual no aceptaron.