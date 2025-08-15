En la tarde de este jueves 14 de agosto se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra William de Jesús Cadavid, el hombre en condición de calle que atacó y asesinó con arma blanca a Esteban Yepes Palacio, de 19 años, el pasado lunes 11 de agosto, en el municipio de Itagüí, Antioquia.

En la diligencia, la Fiscalía imputó al sujeto de 67 años por el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado.

William de Jesús Cadavid es señalado de haber atacado de manera intempestiva con arma blanca a Yepes Palacio cuando caminaba junto a su perro en el barrio Villa Paula. Según se logra ver en cámaras de seguridad, la persona en condición de calle lo hiere por la espalda, a la altura del cuello.

Por estos hechos, el juez tercero de control de garantías del municipio de Itagüí dictó medida de aseguramiento en centro carcelario de manera preventiva.

Hermana de joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí contó su versión: “Pateó al perrito”

Viviana Yepes, la hermana de la víctima, entregó su versión sobre los motivos que habrían propiciado el ataque con arma blanca por parte del sujeto que deambulaba por la calle.

De acuerdo con la mujer, el hombre en condición de calle, quien fue imputado por el delito de Homicidio Agravado, inicialmente agredió a la mascota de Esteban, por lo que le habría pedido que no lo hiciera. Luego de esto, perpetró el brutal ataque contra el joven.

“Le puso una patada al perrito y mi hermano pues como que le dijo algo, como que no le pegara o algo, y mi hermano se siguió. Y el ‘indigente’ esperó como que mi hermano se siguiera unos pasos y lo atacó por detrás con el arma”, dijo Viviana en diálogo con el medio regional ‘Mi Oriente’.

Por su parte, Sergio Yepes, padre de Esteban, relató cómo era su hijo y lo que se sabe de su lamentable muerte.

Señaló que Esteban acababa de terminar sus estudios de bachillerato en la institución educativa El Rosario, en Itagüí.

Actualmente se dedicaba a recibir clases de inglés para continuar con sus estudios y mejorar sus conocimientos para tener una hoja de vida competitiva en el mercado, poder trabajar y al mismo tiempo estudiar administración de empresas.

De hecho, según su padre, el joven Esteban Yepes buscaba estudiar un segundo idioma.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poder ayudarse con sus estudios”, aseguró el padre en diálogo con el medio local El Colombia.

Cuando vio las grabaciones en poder de las autoridades, y que además circulan en redes sociales, el padre de la víctima aseguró que le pareció haber visto al agresor en el Parque de Envigado y que “era una persona muy agresiva”.

“Pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque se niegan a darle”, expresó el padre del joven.